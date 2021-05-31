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Кондиционер AUX ASW-H07A4/FP-R1 AS-H07A4/FP-R1
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Кондиционер Aux ASW-H07A4/FP-R1 AS-H07A4/FP-R1
19150 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,1 кВт. Обогрев - 2,2 кВт. Уровень шума - 24 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,3x69x19,9 см.
Сплит-система Dahatsu DHP-07/DHV-07
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Кондиционер Dahatsu DHP-07 / DHV-07
20514 
Страна бренда - Япония Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,0 кВт. Обогрев - 2,25 кВт. Уровень шума - 22 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,5х71,5х19,4 см.
Кондиционер Hisense AS-07HR4RYDDC00
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Кондиционер Hisense AS-07HR4RYDDC00
27590 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,25 кВт. Обогрев - 2,4 кВт. Уровень шума - 23 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 27x80x21,4 см.
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W
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Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W
73260 
Страна бренда - Япония Компрессор - Инвертор Площадь - 25 м² Охлаждение - 2,5 кВт. Обогрев - 3,2 кВт. Уровень шума - 19 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 87x23x29 см.

Новые модели кондиционеров в нашем магазине

Кондиционер AUX ASW-H07A4/FP-R1 AS-H07A4/FP-R1
Скидка!
Кондиционер Aux ASW-H07A4/FP-R1 AS-H07A4/FP-R1
19150 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,1 кВт. Обогрев - 2,2 кВт. Уровень шума - 24 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,3x69x19,9 см.
Сплит-система Dahatsu DHP-07/DHV-07
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Кондиционер Dahatsu DHP-07 / DHV-07
20514 
Страна бренда - Япония Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,0 кВт. Обогрев - 2,25 кВт. Уровень шума - 22 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,5х71,5х19,4 см.
Кондиционер AUX ASW-H09A4/FP-R1 AS-H09A4/FP-R1
Кондиционер Aux ASW-H09A4/FP-R1 AS-H09A4/FP-R1
20550 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 25 м² Охлаждение - 2,6 кВт. Обогрев - 2,7 кВт. Уровень шума - 24 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,3x69x19,9 см.
Кондиционер AUX ASW-H07B4/FJ-SR1 AS-H07B4/FJ-R1
Кондиционер Aux ASW-H07B4/FJ-SR1 AS-H07B4/FJ-R1
21800 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,1 кВт. Обогрев - 2,2 кВт. Уровень шума - 24 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,3x69x19,9 см.
Сплит-система AUX ASW-H07B4/FJ-BR1 AS-H07B4/FJ-R1
Кондиционер Aux ASW-H07B4/FJ-BR1 AS-H07B4/FJ-R1
21800 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,1 кВт. Обогрев - 2,2 кВт. Уровень шума - 24 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,3x69x19,9 см.
Кондиционер MDV MDSAF-07HRN1/MDOAF-07HN1
Кондиционер MDV MDSAF-07HRN1/MDOAF-07HN1
22650 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 20 м² Охлаждение - 2,2 кВт. Обогрев - 2,34 кВт. Уровень шума - 28 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,5x71,5x19,4 см.
Кондиционер AUX ASW-H09B4/FJ-SR1 AS-H09B4/FJ-R1
Кондиционер Aux ASW-H09B4/FJ-SR1 AS-H09B4/FJ-R1
23400 
Кондиционер AUX ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1
Кондиционер Aux ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1
23400 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 25 м² Охлаждение - 2,6 кВт. Обогрев - 2,65 кВт. Уровень шума - 33 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,3x69x19,9 см.
Сплит-система Dahatsu DHP-09/DHV-09
Кондиционер Dahatsu DHP-09 / DHV-09
23600 
Страна бренда - Япония Компрессор - Не инвертор Площадь - 30 м² Охлаждение - 2,9 кВт. Обогрев - 2,8 кВт. Уровень шума - 22 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,5х71,5х19,4 см.
Кондиционер MDV MDSAF-09HRN1/MDOAF-09HN1
Кондиционер MDV MDSAF-09HRN1/MDOAF-09HN1
25500 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 25 м² Охлаждение - 2,6 кВт. Обогрев - 2,78 кВт. Уровень шума - 26 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,5x71,5x19,4 см.
Сплит-система Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
Кондиционер Aeronik ASI-07HS5/ASO-07HS5
25510 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 25 м² Охлаждение - 2,25 кВт. Обогрев - 2,35 кВт. Уровень шума - 26 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 25,6х74,4х18,5 см.
Кондиционер AUX ASW-H12A4/FP-R1 AS-H12A4/FP-R1
Кондиционер Aux ASW-H12A4/FP-R1 AS-H12A4/FP-R1
26850 
Страна бренда - Китай Компрессор - Не инвертор Площадь - 35 м² Охлаждение - 3,5 кВт. Обогрев - 3,6 кВт. Уровень шума - 27 дБа. Габариты (ВхШхГ) - 28,5x75x20 см.
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